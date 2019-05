Carmen de la Salciua a facut anuntul pe care toata lumea il astepta: ”Este primul meu copil”

Carmen de la Salciua google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Carmen de la Salciua este una dintre cele mai vizualizate artiste de pe Youtube, fiind considerata „Regina Youtube-ului”, si una dintre cele mai solicitate artiste la evenimente. Dupa ce a devenit oficial femeie libera si a lasat trecutul in spate, cantareata este pregatita sa traiasca fericita pentru totdeauna, alaturi de iubitul ei, cu care are o relatie de ceva timp. Dupa ce si-a asumat noua relatie, acum, indragita cantareata de muzica de petrecere a facut anuntul mult asteptat de admiratorii ei! „Pentru un artist muzica este sufletul lui, iar sufletul meu este pus in fiecare dintre piesele pe care le-am scris si le-am lansat pana acum. Sunt foarte fericita sa va anunt ca am ...