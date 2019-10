Carmen de la Salciua a trecut prin clipe dramatice: „Am fost violata, batuta”

Carmen de la Salciua este o artista iubita de foarte multa lume, iar cantareata face multe sacrificii pentru cariera sa si pentru a le aduce zambetul pe buze faniilor cu piesele sale. Recent, ea a filmat un videoclip in care le spune prietenilor sai virtuali ca a trait clipe dificile in cadrul acestor filmari.

Pentru ca un artist ar face orice pentru cariera sa, Carmen de la Salciua a ales sa filmeze un videoclip mai special pentru o piesa ce urmeaza sa fie lansata in curand. Cantareata le-a marturisit prietenilor virtuali, ce o urmaresc pe contul sau de socializare, ca a filmat aceast videoclip intr-o padure, iar scenele au fost destul de dramatice. In noul sau clip muzical, Carmen de la Salciua pare sa fie victima unui agresor.

„Am fost violata, batuta, jefuita cu bestialitate de un agresor care a scapat cu viata, caruia nu i-a facut nimeni nimic. Sunt la marginea padurii. Am nevoie de ajutor”, a spus cantareata pe InstaStory. Intr-una dintre imaginile postate de ea pe contul de socializare, Carmen de la Salciua este legata de un copac, semn ca filmarile au fost o adevarata provocare pentru tanara cantareata.

In viata de zi cu zi, Carmen de la Salciua se bucura de viata frumoasa pe care o are. Se pare ca ea si Culita Sterp sunt pe drumul cel bun, iar in viitorul apropiat am putea sa fim martorii unei impacari.

„Inca nu pot sa dau nicio declaratie in privinta asta, fiindca inca nu stim suta la suta ce o sa fie. Vorbim, suntem prieteni, inca nu stam in aceeasi casa. Suntem, cum am mai spus pe la televizor, suntem pe drumul cel bun, vorbim. Nu stiu ce o sa fie in continuare. Dar nu pot sa dau o declaratie suta la suta ne-am impacat, nu ne-am impacat", a spus Culita Sterp pentru Antena Stars, legat de impacare, in urma cu ceva vreme.

