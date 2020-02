Carmen de la Salciua, de urgenta la spital! A sunat la 112, inainte de a intra pe scena

Vesti ingrijoratoare pentru fanii lui Carmen de la Salciua! Artista a ajuns de urgenta la spital, dupa ce s-a simtit epuizata si a facut un atac de panica, inainte de a se afisa in fata fanilor.

Carmen de la Salciua a ajuns, de urgenta, pe mainile medicilor, iar artista a avut nevoie de ingrijiri medicale, din cauza epuizarii. Apropiatii spun ca manelista are foarte multe evenimente, iar zilele libere sunt din ce in ce mai rare. Astfel, cu doar cateva minute inainte de un concert din Bihor, Carmen de la Salciua a solicitat prezenta unei ambulante, dupa ce a avut o cadere de calciu, dar si un atac de panica, avand nevoie de calmante atunci cand a ajuns la unitatea spitaliceasca.

Un apropiat al manelistei a povestit, potrivit Antena Stars, ca in timp ce se indrepta catre eveniment i s-a facut rau, iar starea ei de sanatate este una grava. Medicii au tinut-o sub observatie si-au facut analize suplimentare, in urma carora se va stabili si un diagnostic exact.

O iubire cu scantei

Au surprins pe toata lumea cand au anuntat ca divorteaza, insa acum Carmen de la Salciua si Culita Sterp par mai fericiti ca oricand. Cei doi au ingropat securea razboiului si isi traiesc in continuare povestea de dragoste, indiferent ce ar spune rautaciosii.

"​Atunci nu credeam, insa timpul coace ciresele...cum e o vorba! Am crezut cu tarie in deznodamantul acestei casnicii! Ceva...mai puternic decat mine a lucrat in sufletul meu si mi s-au schimbat ideile! Atunci am acceptat sa vina in viata mea ce imi era probabil predestinat sa vina! Si asa s-a produs impacarea!", scria Carmen de la Salciua pe contul ei de Instagram.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.