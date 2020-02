Carmen Grebenisan sustine ca s-a ingrasat 6 kg la Asia Express: "Mancam tot ce prindeam"

Majoritatea concurentilor de la Asia Express se plang ca au slabit foarte mult. Carmen Grebenisan, in schimb, sustine ca pe parcursul competitiei s-a ingrasat aproximativ 6 kilograme.

Nico de la Asia Express spune ca a slabit nu mai putin de 13 kilograme. La polul opus, Carmen Grebenisan se plange de faptul ca s-a ingrasat.

Carmen Grebenisan, care face echipa cu Alina Ceusan la Asia Express, nu se poate plange ca i-a lipsit mancarea, ci ca i-a fost de prisos. Pentru ca nu stia ce urmeaza sa manance a doua zi, Carmen Grebenisan profita de fiecare ocazie si manca tot ce ii pica in mana, inclusiv dulciuri.

Concurenta de la Asia Express precizeaza ca, desi ii era extrem de rusine, intreba localnicii si daca ea si coechipiera ei pot primi mancare la pachet. Chiar daca nu erau obisnuite sa ceara in acest fel pana acum, nevoia le-a impins. Era necesar pentru a se asigura ca nu vor ramane fara mancare.

Pana la urma, pentru a reusi sa duca probele la bun sfarsit era necesar sa se alimenteze corespunzator.

„Partea buna a fost ca am avut foarte multa mancare la dispozitie. Eu n-am suferit de foame. Toata lumea se indura de noi, pentru ca am invatat sa cerem – era un prag personal pe care trebuia sa il depasim, ca poate altora le era mai usor sa ceara. La un moment dat ne-am obisnuit si am intrebat daca ne pot da si mic dejun si cina, si la pachet. Mie imi era rusine de nu mai puteam! Si am zic ca decat sa ramanem fara mancare, mai bine o facem (…).

M-am ingrasat vreo sase kilograme. Aveam fata rotunda. Toata lumea imi dadea dulciuri, de mancare, si eu, nestiind ce imi aduce a doua zi – ca habar n-ai daca a doua zi ai de mancare – mancam tot ce prindeam„, a declarat Carmen Grebenisan de la Asia Express, potrivit a1.ro.

