Carmen Harra, previziune incredibila despre coronavirus! Cand scapa Romania de infectie: „Va rog sa nu va panicati”

Carmen Harra nu este deloc straina de haosul pe care coronavirusul. In ciuda ultimelor evenimente, celebra prezicatoare este sigura ca, in cele din urma, situatia va avea un final fericit.

In ultimul mesaj pe care pe care l-a postat ultima data in mediul online, Carmen Harra a anuntat ca epidemia de coronavirus se va termina in exact sase saptamani.

„Coronavirus este un virus care are simptomatologie similara cu raceala-influenta, cele doua virusuri se manifesta aproape similar. Diferenta este ca Coronavirus se manifesta cu febra, tuse si dificultate in respiratie, pentru ca ataca organele centrale si este foarte periculos, dar si pentru ca produce colapsarea organelor vitale. Poate colapsa plamanii, inima, are niste efecte foarte puternice fata de raceala propriu zisa, de virusurile cu care noi suntem obisnuiti si pe care stim sa le tratam, gripa etc, le tratam cu tot felul de medicamente.

Oamenii sanatosi pot lua virusul, sa devina purtatori de virus si sa nici nu aiba siptome. Este periculos pentru oamenii mai batrani, peste 65 de ani, oamenii peste 70-80 de ani, care au sisteme imunitare mai proaste sau slabite, sunt cei care sunt afectati. Eu nu intrevad o nenorocire mare in acest virus, in timp. Vad ca se face foarte mare alerta, dar eu cred ca se vor gasi solutii si ca situatia nu este atat de grava pe cat este amplificata de media, si chiar daca este un caz in Romania, nu vad o nenorocire atat de mare. Ar trebui sa ne calmam putin si sa folosim acest medicament care exista deja de atata vreme, din 1883, se stie, poate trata Coronavirus foarte bine, si sa nu ne fie frica sa ne protejam! Stie toata lumea ca pentru protectie se poarta si acea masca, in locurile publice, in aeroporturi. Lucrurile se vor calma probabil in cateva saptamani si nu vor lua amploarea despre care se vorbeste!”, a spus Carmen Harra.

Bilantul deceselor a ajuns 7.000 de decese in intreaga lume, potrivit AFP. Italia, cea mai afectata tara din Europa de pandemia de coronavirus, a depasit pragul de 2.000 de morti, in ultimele 24 de ore fiind inregistrate 349 de decese.

