carmen

Carmen Harra a facut previziuni incredibile in cartea sa „Decodificarea destinului”. Se pare ca in curand ne vom muta pe Marte, dupa cum spune clarvazatoare care locuieste de multi ani in Statele Unite ale Americii.

Carmen Harra, previziune neasteptata: „Vom lua legatura cu civilizatii din alte galaxii.”

„Vom descoperi o viteza a luminii mai mare decat cea actuala. Drept urmare, vom calatori in spatiu, la inceput, colectiv si apoi, individual. Vom avea propriile nave spatiale, asa cum avem acum propriile automobile. Avioanele personale vor fi diferite ca forma de cele pe care le cunoastem in prezent”, a dezvaluit Carmen Harra.

Carmen Harra sustine ca vom ajunge sa traim pe planeta Marte si este chiar foarte convinsa de acest lucru.

„Vom lua legatura cu civilizatii din alte galaxii, aflate pe alte niveluri de evolutie si vom descoperi noi planete, noi galaxii si noi forme de viata. Intr-un interval de timp de 30 pana la 120 de ani, omenirea se va muta pe Marte si pe o noua planeta, situata intr-o noua galaxie, numita Allandra”, a mai declarat cunoscuta clarvazatoare romanca.

Carmen Harra este cea care a prezis ca Iohannis va iesi presedinte in turul doi. Ea sustne ca dupa alegerea lui vor avea loc multe schimbari.

„Ceva se va schimba in Romania… Adica, nu ma refer neaparat la presedinte, ma refer la cei care au condus Romania in ultima bucata de timp… S-au facut niste erori masive si asta trebuie corectate”, spune Carmen Harra, convinsa ca in viitorul apropiat in Romania se vor petrece si lucruri pozitive. Si, dupa ce a cerut data de nastere ale Viorica Dancila, a emis o serie de previziuni. ”Eu zic ca tot Klaus Iohannis o sa ramana… Ea e pe muchie de cutit. Sansele ei de a intra (n.r. – in turul doi al alegerilor prezidentiale 2019) ar fi, dar e pe muchie de cutit, va fi la limita intre locul doi sau trei”, a spus Carmen Harra.

Share

Raportul oficial al mortii lui Razvan Ciobanu: cand a murit de fapt

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.