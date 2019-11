Carmen Harra, previziuni soc pentru al doilea tur al alegerilor prezidentiale 2019. Cine va fi presedinte: „Va fi pe muchie de cutit”

Carmen Harra stie cine va castiga alegerile prezidentiale 2019. Ce sanse au Klaus Iohannis si Viorica Dancila sa castige in al doilea tur?

Carmen Harra, previziuni pentru alegerile prezidentiale 2019

Carmen Harra a vorbit despre alegerile prezidentiale 2019. Potrivit previziunilor sale, pe cei doi candidati ii asteapta un ultim tur plin de surprize.

„Ceva se va schimba in Romania... Adica, nu ma refer neaparat la presedinte, ma refer la cei care au condus Romania in ultima bucata de timp... S-au facut niste erori masive si asta trebuie corectate”, spune Carmen Harra, convinsa ca in viitorul apropiat in Romania se vor petrece si lucruri pozitive. Si, dupa ce a cerut data de nastere ale Viorica Dancila, a emis o serie de previziuni. ”Eu zic ca tot Klaus Iohannis o sa ramana... Ea e pe muchie de cutit. Sansele ei de a intra (n.r. - in turul doi al alegerilor prezidentiale 2019) ar fi, dar e pe muchie de cutit, va fi la limita intre locul doi sau trei”, a spus Carmen Harra, pentru wowbiz.ro.

Carmen Harra vede o femeie presedinte in viitorul Romaniei. „Ne va surprinde, va veni tare din spate o femeie blonda. Nu, nu Elena Udrea, nu am vazut-o niciodata pe post de presedinte, nici Gabriela Firea... Altcineva, o femeie in jur de 40 de ani, nu Alina Gorghiu, altcineva neasteptat.”

