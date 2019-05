Carmen Harra rupe tacerea! Ce spune despre relatia lui Brigitte Sfat cu Florin Patrama: Este o relatie foarte  intensa

Carmen Harra google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cunoscuta Carmen Harra a facut declaratii uluitoare despre cele mai noi relatii din showbiz. Vizionara le-a prevestit relatiile noi pe care Ilie Nastase si Brigitte Sfat le au acum. Va aducem aminte faptul ca Brigitte Sfat are o relatie cu Florin Pastrama, in timp ce fostul sot al vedetei, Ilie Nastase, traieste o poveste de dragoste cu Ioana Simion. Precizatoarea le-a spus reporterilor ca relatia dintre Florin Pastrama si Brigitte Sfat are toate sansele sa fie ultima din viata ambilor amorezi. Previziunile cutremuratoare ale lui Carmen Harra! "In 2019 in Romania vor fi miscari sociale profunde, similare cu evenimentele din 1989!" Brigitte Sfat si Florin Pastrama, actualul ei iubi ...