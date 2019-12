Carmen Iohannis a vorbit cu Regina Elisabeta a II-a sub privirile Melaniei Trump. Avem imaginile VIDEO

Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen Iohannis, au fost prezenti, marti seara, la receptia oferita de Regina Elisabeta a II-a in onoarea sefilor de stat si de guvern care participa la reuniunea NATO, de la Palatul Buckingham.

Klaus Iohannis a plecat in prima deplasare externa de dupa alegeri. Insotit de sotia sa, Carmen Iohannis, seful statului este prezent la Palatul Buckingham, pentru a lua parte la receptia oferita de Regina Elisabeta a II-a in onoarea liderilor politici care participa la reuniunea NATO.

Regina a avut un schimb de replici cu Carmen Iohannis, Prima Doamna a Romaniei, sub privirile Melaniei Trump. Angela Merkel s-a alaturat si ea discutiei.

Cum prima doamna impresioneaza de fiecare data prin tinutele pentru care opteaza, acest eveniment nu face nici el exceptie. Pentru intalnirea cu Regina Angliei, Carmen Iohannis a purtat o rochie fluida de un albastru regal, combinat cu roz pal, careia i-a accesorizat o pereche de pantofi, dar si o poseta in nuante de roz pal. Tinuta a intors toate privirile si, in plus, nu putini cei care au sustinut ca sotia presedintelui Romaniei a fost la fel de eleganta ca Melania Trump, partenera de viata a sefului de stat american.

Sotii Iohannis au discutat si cu premierul britanic, Boris Johnson.

