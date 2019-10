Carmen Simionescu, poze incendiare cu bebelusa in brate. Cum a aparut fiica lui Adi Minune

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Carmen Simionescu face spectacol in calitate de mamica. La numai 21 de ani, tanara impresioneaza cu outfiturile pe care le etaleaza pe retelele de socializare. Carmen a devenit mamica la inceputul lui august, insa asta nu a impiedicat-o sa pozeze in continuare sexy. Inca de la prima aparitie alaturi de Sofia, Carmen Simionescu, pe numele ei de scena Karmen, si-a innebunit fanele cu tinuta sa. Aceasta a pozat pe niste tocuri imposibile intr-o rochie multicolora Versace. De atunci, tanara mamica strang sute de complimente cu tinutele sale sexy. In alta imagine, Karmen pozeaza cu fiica sa in brate, intr-un decor luxuriant. Vedeta are doua carucioare pentru micuta Sofia Maria Rossa. In cea mai recenta aparitie alaturi de fii ...