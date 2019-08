Carmen Tanase, radicala atunci cand vine vorba despre operatiile estetice. „Au cioc de rata, bot de rata si arata toate la fel”

Carmen Tanase a fost invitata la „Refresh by Oana Turcu”, unde a vorbit despre despre cee ace o deranjeaza cel mai mult.

„Lumea zice ca sunt aroganta, dar nu sunt aroganta! (…) Cuvantul pentru mine a devenit de neauzit. Nu stiu de ce, nu-l mai suport. Daca imi spune cineva: , chiar daca lucrul acela este OK, nu il fac! Nu vreau sa stau in rand! Am facut o fixatie pentru asta! Nu vreau! De aceea nu vreau sa merg la premiere. Nu vreau! Ma duc dupa o saptamana. da, dar toata lumea… Nu vreau!”, a declarat actrita.

„Nu vreau sa fiu ca toata lumea! Nu vreau sa ma imbrac de la nu stiu ce casa, nu vreau! Nu suntem la fel! Deci, de ce trebuie sa ne imbracam la fel? Operatiile astea, care au un scop diabolic, fetele astea toate arata intr-un fel. Toate fetele au cioc de rata, bot de rata si arata toate la fel! Botul ala de rata le face sa fie, zici ca sunt surori gemene! Eu fug de chestia asta… Poate ca am facut o obsesie, poate ca si eu sunt exagerata. Dar unde vad aceasta uniformizare, probabil ca pic si eu in partea cealalta! In extrema cealalta. Nu vreau sa fiu la fel ca toata lumea nici toata lumea sa fie la fel ca mine!”, declara Carmen Tanase.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.