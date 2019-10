Carnagiu pe un drum national din Romania. Cum s-a produs accidentul din Ialomita in care si-au pierdut viata 10 oameni

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O tragedie s-a petrecut sambata dimineata pe sosea, intr-o comuna din Ialomita, in apropiere de Urziceni, unde 10 oameni au murit si 7 au fost raniti. Accidentul a fost provocat de faptul ca soferul unui TIR a intrat pe contrasens, intrand in plina coliziune cu un microbuz de calatori, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al IPJ Ialomita, subinspectorul Ludmila-Marina Dascalu. "Cercetarile sunt ingreunate deoarece ambii soferi au decedat", a precizat sursa citata. Circulatia a fost blocata pe ambele sensuri ale DN 2A in zona producerii accidentului, fiind reluata in jurul orei 7:30. 7 raniti au fost transportati la spital - 3 la Spitalul Slobozia si 4 catre Spitalele Bagdasar si Floreasca din Bucuresti. ...