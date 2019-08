CARNAGIU! Un barbat internat la un spital de Neuropsihiatrie a omorat patru pacienti si a ranit alti noua cu un stativ de perfuzie - UPDATE

atacator spital google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: Trei dintre cele zece victime ale atacului de la Spitalul de Neuropsihiatrie Sapoca, judetul Buzau, sunt in coma, in cazul uneia dintre ele medicii efectuand manevre de resuscitare. Noua dintre pacienti au peste 60 de ani. Potrivit medicului Adrian Zoican de la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Buzau, trei dintre cele zece victime aduse duminica dimineata sunt in coma, cu traumatisme severe la cap. In cazul unei femei, medicii efectueaza manevre de resuscitare, cu sanse minime de a fi salvata. Ceilalti sapte raniti au, de asemenea, leziuni la cap. Medicii buzieni iau in calcul transferarea victimelor la spitale din Bucuresti, intrucat Spitalul Judetean nu dispune de medici neur ...