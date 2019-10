Carne expirata descoperita in cantina unei scoli

Carne expirata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Autoritatile au descoperit peste 20 de kilograme de carne expirata in cantina unei scoli din Baia Mare. Peste 24 de kilograme de carne de porc expirata au fost confiscate luni in urma unei actiuni desfasurate de politisti pentru siguranta alimentelor in mai multe chioscuri si cantine alimentare din incinta unitatilor de invatamant, a declarat presei purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes. Potrivit acesteia, cele 24 de kilograme de carne de porc expirata au fost descoperite la cantina unei scoli din municipiul Baia Mare, iar intreaga cantitate de carne a fost confiscata si trimisa pentru analize laboratorului Directiei Sanitar-Veterinara pentru Siguranta Alimentelor Maramures. Bleste ...