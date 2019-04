Caroline Wozniacki a bifat prima sa finala din sezonul 2019

Procurorii militari susțin, in rechizitoriul prin care au trimis în judecată dosarul Revoluției, că Ion Iliescu și Gelu Voican Voiculescu ar fi dezinformat prin aparițiile televizate și ar fi acceptat şi asumat politic acte diversioniste. Anchetatorii anunta că au clasat acuzațiile aduse fostului premier Petre Roman.

Mircea Lucescu ar putea reveni in Romania, unde e asteptat la Rapid. Primarul sectorului 1, Daniel Tudorache, e convins ca tehnicianul roman in varsta de 73 de ani va accepta sa vina la gruparea giulesteana cand aceasta va reveni in Liga 1.