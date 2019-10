Carte a jurnalistului Ben Caspit, despre viața lui Benjamin Netanyahu a inspirat un serial care va fi dezvoltat de Fremantle

Un serial despre viaţa personală şi politică a prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu este dezvoltat de Fremantle după o carte a jurnalistului Ben Caspit, informează Variety, potrivit news.ro.

Serialul va fi dezvoltat de Fremantle prin compania sa israeliană de producţie, Abot Hameiri, care a cumpărat drepturile pentru adaptarea cărţii „The Netanyahu Years”, biografie a politicianului.

Cartea dezvăluie aspecte mai puţin cunoscute din viaţa lui Netanyahu şi este centrată pe modul în care personalitatea lui a format organizarea politică şi securitatea Israelului.

„Este cea mai importantă personalitate pe care o putem livra din Israel, astăzi, lumii”, a spus Guy Hameiri, confondator al companiei. „Nimeni nu ne-a influenţat ţara în ultimii 20 de ani mai mult decât Benjamin Netanyahu”.

Hameiri a descris serialul drept „o poveste politică cu nuanţe filozofice şi psihologice puternice”. În acelaşi timp, va fi o melodramă de familie care „explorează cum personalul devine politic şi invers”.

Netanyahu, prim-ministru al Israelului din 2009, a fost „primul care a venit cu tactici populiste pe care le vedem acum la mulţi lideri”, a mai spus Hameiri. „Ce face Trump acum este ceva ce Bibi face de mult timp”. Totuşi, serialul „va urmări aceste idei şi nu va judeca personajul”.

Caspit va fi consultant pentru serial. Nu a fost stabilit încă scenaristul, iar Hameiri a precizat că planul este ca dezvoltarea să fie încheiată până la finalul anului şi producţia să fie realizată anul viitor.

Între titlurile Fremantle se numără „The New Pope”, „La Jauria”, „Fertile Crescent”, „The Luminaries”, „Dublin Murders” şi viitoarele „Michelangelo”, de Richard Mason, şi „We Are Who We Are”, de Luca Guadagnino.

De-a lungul timpului, au fost realizate mai multe documentare despre Netanyahu, însă acesta va fi primul serial TV despre viaţa lui.

Născut la Tel Aviv, în 1949, Benjamin Netanyahu a urmat cursurile unui liceu din apropiere de Philadelphia, apoi ale M.I.T., înainte de a deveni diplomat, în anii 1980, la ambasada Israelului de la Washington.

Fratele lui mai în vârstă, Yoni, ofiţer în unitatea armată israeliană de elită Sayaret Matkal, din care a făcut parte şi Netanyahu, a fost ucis în 1976, într-o misiune de salvare a unor ostatici în Entebbe (Uganda).