Carte de memorii secrete din familia Trump. Nepoata președintelui SUA anunța dezvaluiri

Nepoata lui Donald Trump se pregăteşte să publice memorii care aruncă "o lumină crudă asupra istoriei sumbre" a familiei preşedintelui american, conform editurii unde va apărea cartea, relatează AFP.

Scrisă de Mary Trump, 'Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man' ('Prea mult şi niciodată suficient: Cum l-a creat familia mea pe cel mai periculos om din lume') va vedea lumina tiparului la 28 iulie, a precizat editura Simon & Schuster.

Numărul cărţilor critice la adresa alegerii şi mandatului lui Trump s-a înmulţit, însă este pentru prima dată când un membru al familiei liderului de la Casa Albă depune mărturie public împotriva acestuia, potrivit Agerpres.

Citește și: Ședință de urgență la Parlament. Calendarul pentru prelungirea Stării de Alertă va fi stabilit

Cartea apare în plină campanie electorală pentru alegerile prezidenţiale de la 3 noiembrie, când Donald Trump va încerca să obţină al doilea mandat.

În vârstă de 55 de ani, Mary Trump este fiica lui Fred Trump Jr., fratele mai mare al miliardarului republican, mort în 1981, la 42 de ani, din cauza alcoolismului.

În această carte de 240 de pagini, ea povesteşte evenimente la care a fost martoră în casa bunicilor săi la New York, unde au crescut cei cinci copii ai lui Fred şi Mary Anne Trump.

"Ea descrie un coşmar format din traume, relaţii distructive şi un amestec tragic de neglijenţă şi abuz", susţine editura.

Mary Trump, specializată în psihologie clinică, afirmă astfel că preşedintele "şi-a respins şi ridiculizat" tatăl, al cărui fiu favorit era totuşi, atunci când el a început să sufere Alzheimer.

Ea detaliază "cum anumite evenimente şi scheme familiale au creat omul ruinat care ocupă în prezent Biroul Oval", în special "relaţia ciudată şi periculoasă" dintre Fred Trump, mort în 1999, şi primii săi doi fii, Fred Jr. şi Donald.

"Ea este singura care poate să povestească această saga fascinantă şi tulburătoare, şi nu doar datorită proximităţii sale cu subiectul, ci şi pentru că ea este singurul (membru al familiei) Trump dispus să spună adevărul despre una dintre cele mai puternice şi disfuncţionale familii din lume", susţine editura.

Conform site-ului de ştiri Daily Beast, care a anunţat duminică apariţia cărţii, Mary Trump ar urma să dezvăluie de asemenea că ea este sursa principală a unei mari investigaţii jurnalistice asupra finanţelor lui Donald Trump publicată de New York Times.

Ancheta, care i-a adus cotidianului un Premiu Pulitzer, susţine că preşedintele a primit echivalentul unei sume care ar fi astăzi 400 de milioane de dolari, moştenită de la imperiul imobiliar al tatălui său, în mare parte prin scheme financiare frauduloase.