Cartea lui Iohannis, 'EU.RO. Un dialog deschis despre Europa', facuta praf: 'La Cotroceni canta plictiseala'

Cartea „EU.RO. Un dialog deschis despre Europa”, lansată săptămâna trecută de președintele Iohannis, a atras critici dure în mediul jurnalistic. Ștefan Pană susține, într-un articol publicat în Libertatea, că președintele a avut o idee bună, în plin scepticism la adresa UE, pe care a materializat-o însă „într-o carte mediocră”.

„Președintele României şi-a lansat a treia carte, EU.RO, un experiment confuz și un ghid al UE care provoacă mai multe nelămuriri decât clarificări. Europa e redată fără suflet şi volumul se dovedeşte a fi o colecţie de idei duse doar până la jumătate, prezentat simplist, într-un ton oral, de discurs televizat. Cartea conţine numeroase truisme și idei care se repetă, în aceeaşi frază, sursă de umor involuntar”, scrie jurnalistul Ștefan Pană, care face trimitere la câteva citate de cartea lui Iohannis.

”E drept că oamenii nu îmbrăţişează imediat schimbarea. La început, sunt foarte reticenţi. Oamenii, de regulă, sunt foarte reticenţi la schimbare.”

”Aceasta e piaţa unică digitală: toată lumea îşi deschide piaţa digitală naţională către toţi ceilalţi. Acest lucru s-a reglementat recent, iar rezultatul ar trebui să fie o deschidere a pieţei.”

”Avem un parc auto naţional foarte învechit. Asta nu înseamnă că maşina fiecărui cetăţean este foarte învechită, ci că aşa arată media valorică.”

”Educaţia nu este destinată numai copiilor şi tinerilor. Educaţia este destinată tuturor categoriilor sociale şi tuturor categoriile de vârstă.”

”Se accentuează diferenţele dintre cei mai puţin educaţi şi cei mai educaţi. Nu este nouă o asemenea ruptură. Este doar o accelerare a unei forfecări deja existente: foarfeca se deschide mai mult.”

Președintele Klaus Iohannis a declarat, în cadrul lansării cărții sale EU.RO de la Teatrul Național, că a scris această carte în câteva luni datorită interesului crescut în afaceri europene pe care l-a văzut în contextul deținerii de către România a Președinției Consiliului UE.

„Am scris această carte în câteva luni. Am regăsit vechiul meu partener, Curtea Veche. De la început, afacerile europene au fost foarte importante pentru mine, pentru că sunt foarte importante pentru România. Facem parte dintr-un club select numit UE. Am constatat la început că interesul general pentru afacerile europene este mai degrabă modest. Majoritatea sunt pro-europeni dar nu am constatat un interes comun pentru chestiuni practice europene. Am comunicat destul de mult despre UE, despre ce facem noi la Consiliu, despre rezultatele României și faptul că suntem apreciați acolo. Când a devenit mai evident că o să preluăm președinția, am văzut un interes crescut pentru afaceri europene. Am venit în întâmpinare cu câteva informații care au devenit ceva mai multe care se regăsesc în această carte. Am vrut să fie o carte utilă pentru cetățeanul interesat dar nu neapărat să devină un doctor”, a afirmat președintele Klaus Iohannis.

Totodată, Klaus Iohannis a susținut că România are nevoie de o educație în profunzime, deoarece există analfabetism răspândit.

„Ceea ce ne trebuie este educația. România fără un sistem de educație solid nu poate să aibă un viitor solid. Avem un sistem de educație pe care mulți îl consideră foarte important, însă ceea ce ne lipsește este o educație care merge în profunzime. Avem un analfabetism atât de răspândit cum nu am avut în multe decenii", a mai afirmat președintele Klaus Iohannis.

Președintele Klaus Iohannis și-a lansat, miercuri, cartea „EU.RO. Un dialog deschis despre Europa”. Evenimentul are loc la Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti, Sala Studio.

Klaus Iohannis a mai publicat volumele "Pas cu pas" (2014) și "Primul pas" (2015).