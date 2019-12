Cartul Anului Nou: Uraturile marinarilor (galerie foto)

Moș Ajunul interbelic

În vremuri de război

Plugușorul anului 1948

Urările Epocii de Aur

Și-n democrație, liberi pe vecie!

Plugușorul de la mare

Și ultimul, personal!

Oricât de departe ar fi de familie și de țară, marinarul român poartă neîndoielnic cu el dorul de casă. Din sacul cu cele mai frumoase amintiri nu pot lipsi obiceiurile și datinile specifice sărbătorilor de iarnă. De aceea, în folclorul marinăresc regăsim numeroase evocări ale Crăciunului sau Revelionului petrecute la bord, în cartul dintre ani dar și variante originale ale tradiționalului Plugușor, adaptate la specificul profesiei și al vieții pe mare.Un text original, intitulat “Moș Ajunul”, aparținând publicistului navigator Alexandru Iordăchescu, l-am identificat în revista “Orizontul Maritim”, nr. 18-19 din 1935:Patru duble!... Mai sunt patruMiezul nopții și „Ajunul”!- Stai să văd cam câte mileE în urmă Moș Crăciunul?...... Aci „Bună dimineața”Ne va spune albul farBun la oaspeți ne îndeamnă:„Hai poftiți în Gibraltar!”- Hii!... departe-i Moș CrăciunulO fi’n mușama sau blană?- Cine știe cum e vremeaDincolo’n Mediterană!Hei noroc și-ajută Doamne!Altă lume! – Ba e IadulGroaznic ca și’nchipuireaȘi-aiuriți și eu și RadulCe-i la cârmă, privim CerulNegru, pete mohorâteȘi oftăm lung, ca în tăcereaSomnului cu vise-urâte!!...Știți? Ușor cum se ridicăSânul alb pe la fecioarePe când dorm; așa’ncepuseLegănarea după mareCând trecurăm de strâmtoarea,Despărțind rasă de rasă,Una albă și seninăAlta neagră întunecoasă!Și încet, pe nesimțite,Pe comandă’n noapte paznicVezi din larg cum se avântăSpumegând valul năprasnicȘi când ochiul îți cuprindeÎntunericul, departeÎmprejur, în tot văzduhulVuiet larg, miros a Moarte!Și-n această frământare,Cobitor urlă furtunaO! cu câtă nepăsare,Dai cu Moartea atunci mâna!Și tocmai ca Ivan TurbincăCu momeli o legi la chilă!Ea se zbate, se frământă,Tu avansezi milă cu milăȘi sperând, îți pare dulceClipa drumului amar,Când la orizont apareGeana albă-a unui farȘi nedându-ți socotealaCă plutești în două-abise,Mergi mereu, mergi înainte,Făurind în creier viseCe se sting, ca mâine iarăși,Când ești trist, să-ți reaparăCu icoane dulci și sfinteAle dorului de Țară!...Asta ne-a fost Moș Ajunul?- Prea ești dornică. O! Mare!Căci ne-ai dat la fiecareCâte-un „colac de scăpare”Și ne-ai zgâlțâit să scuturi„Merele din arboret”Să ne-arăți cât ești de bunăCă ai daruri berechet,Ai trimes valuri nebuneSă lovească’n noi cu forțăȘi-apoi vânturi să deșire„Nucile’nșirate în troță”Iară seara cu colindaAi pornit furtuni să cânteCa s’ amestece-aluatulApelor și să-l frământe,Să dospească și azi pâineaȘi s-o facă mai amară!...- Dar copiii tăi sunt veseliCă-i ajunul astă searăȘi râzând, își buni la sufletȘi la inimă!... Din gură,Colindându-te și dânșii,Te blestemă și te’ njură!- Pare-ți bine, fie-ți ciudă,Cu ei ești neputincioasă,Zbate-te! Urlă! Mugește!Ei „în gând” pornesc pe-acasăȘi sunt mulțumiți cu toții,Stau la masă împreunăCu copiii, cu nevastaSau cu mama lor bătrână!Ironie!?... Azi naturaȘi-a împins forțele încoace!Fenomenele, pornit-aCa să lupte cu-o ... „găoace”?Și încercând ca s-o răstoarneRând trec valuri, după valuri,Doamne, cât sunt de departeAle’ ntinsei ape maluri!...Ea suspină, când primeșteLovitura, dar nu moare!O afundă în prăpăstiiIat-o iarăși în picioareCăci, ea luptă cu credință,În Maica Domnului din larg,Ce-o păzește și o țineSuspendată de catarg?... Și obosite, mare, valuri,Ploaie, fulgere, furtunăToate cad!... La orizonturiIese Luna... vreme bună!?- „La mulți ani, Copii!”La casa, ce are drag un Marinar,Au băut în sănătatea-iAstăzi, toți câte-un paharȘi-apoi, nu uitați că popiiAu cântat lung prin altare:„Doamne sfinte, amintește-țiȘi de cei ce sunt pe Mare!”Pe 29 decembrie 1941, la Radio București a fost difuzat Plugușorul marinarilor, varianta propusă de maistrul militar de marină Constantin Butnaru, în lectura actorului Ion Aurel Manolescu, cunoscut ascultătorilor prin prezența sa în distribuția majorității pieselor și scenariilor radiofonice difuzate în cadrul emisiunii “Ora ostașilor”:Aho! Aho! Măi camarazi,Stop! Porunca mi-ascultați,Ancorele scufundați,Ici în radă la Galați,Funda, măăă!De furtună obosiți,De talazuri umeziți,Și de vânturi biciuiți -Iată-ne aici sosiți!La Galați am debarcat,Ah! Hristoase, pe uscat,Unde lumea doarme-n patÎn pijama și halat!Nu ca noi mereu în branturi,Fără perne și macaturi,Împărțiți pe bord și carturiȘi departe de uscaturi.Azi ne-a spus-o Moș Neptun,Cu vocea lui ca de tun,C-asta-i seara de ajun,Anului cel nou și bun!Și-am venit cu toți în bloc,Ca să vă urăm cu foc,Anul care vine-n locSă vă aducă mult noroc!Și-am mai ura, boieri, ura,Dar ni-e frică de-o belea,Că escadra va plecaȘi pe aici vom rămânea!Căci s-aude în depărtareA sirenei grea suflare -Pesemne ne cheamă în zare,Turburata cea de mare!Acum haide să plecăm,La bord iute să mișcăm,Presiunea să urcăm,Ancorele să virăm.Vira, măăă!Hei! E gata, măi băieți?Puneți mâna la trancheți,Mola prova, țineți pupa,Mai gustați, boieri, cu cupa!Puneți cârma bandă stânga,Să facem rondoul fuga,Că-i curentul din tribordȘi vântul prova babord!Iar acum, ieșiți în larg,Vă lăsăm boieri cu drag -Domnișoarele pe pragCu lacrimi curgând șirag.E timpul să terminăm,Cale lungă să plecăm,Iar boierilor urămRămas bun, pân’ ne-nturnăm.Pe drum măi! Hăi! Hăi!O versiune in extenso a acestui Plugușor a fost prezentată în decembrie 1937 la bordul navei de comandament “Măcin”, pe care se afla comanda Escadrilei de Monitoare iar pe 30 decembrie 1944 la Subsecretariatul de Stat al Marinei din București.Evenimentele politice marcante care au schimbat radical soarta țării după 30 decembrie 1947 nu puteau să nu fie reflectate fidel în mentalul colectiv, inclusiv sub forma unui Plugușor pe cât de nostalgic după vremurile apuse, pe atât de critic și dramatic în trăirile liber exprimate. Sub protecția anonimatului, desigur, acesta seamănă mai degrabă a protest manifest decât a urătură:De anul ce ne asvârle-n besna republicilor populare,Dup-o teroare fără seamăn și o forțată abdicare,Dorim ca țara noastră dragă să-și regăsească iarăși torțaLuminatoare călăuză, spre Țara ce-a dorit-o Moța,Să-și vadă iarăși grănicerul păzind cu ochiul pe cătareLa hatul hotărât de Nistru, de la Hotin și pân’ la Mare.Să facă anul care vine, să se îndure de noi cerulSă ne avem din nou Balcicul, să-nsămânțăm Cadrilaterul.Iar moaștele ce dorm la Putna, să-și doarmă somnul liniștiriiCu Bucovina întregită din nou în vechea matcă-a firii.Din hoardele de huni din țară să ne rămână doar coșmarulȘi corbii stepelor uzbece să ne răzbune tot amarulCe turmele liberatoare de troglodiți ai lui Stalin,L-au semănat prin jaf și crimă, după Talmudul lui Lenin.Din “primul 6 martie liber” rămână-n ființă doar decorulCu ștreangul ce-a curmat trădarea, lui “Petru Groza și Poporul”.Ana și Vasile Luca ce ne vor țara o Sahară,S-ajungă să cerșească-n lumea cea fără Dumnezeu și țară.Și soarele cu dinți al stepei le fie fără de apus,Să n-aibă liniște și pace toți trădătorii din ARLUS.Acelora dintre ai noștri ce valul urii și-al trădăriiDeslănțuit pentru a ne pierde de forțele întunecării,Îl văd sub formă de lumină ce vine de la Răsărit,Să aibă parte de lumina Siberiei fără sfârșit!Destinul să-I arunce-n cloaca istoriei cu monștri viiPe cei ce și-au trădat strămoșii, ca Tătărăscu de la Jii.Mișeii toți în uniformă, spurcându-ne pământul dac,Să moară doar ca mucenicii din Vladimir și din Albac!Marinei, anul care vine, i-ajute să-și slujească Tronul,Să-i spele pata dezonoarei de a-și fi trădat pavilionul.Să facă să dispară-n noapte a ECP-ului teroareȘi să-și refacă echipajul, în crezul “Patrie – Onoare”!Pe trădătorii cu galoane, corbi ai Marinei Proletare,I-arunce stârvuri în Crimeea, răzbunătoarea noastră mare!Toți camarazii să se-ntoarcă de unde i-a gonit prigoana,Și-n vechiul spirit a lui Mircea,Păzească Țara și Coroana.Și-așa strânși toți umăr la umăr,Deratizați de trădători, să facem, să ajungă flotaStăpână până la Strâmtori,Visul Marinei noastre Mare, s-ajungă fapt îndeplinit,Să ne vedem din nou Constanța devenind bază de Home Fleet.Pe marinarii cei de mâine și acei ce vor veni cu anii,Să nu ajungă niciodată să-i mai deplângă maghiranii.Ei să vegheze cu credință, să nu mai încolțească spiniiCare-ar putea să profaneze din nou Dumbrăvile Marinei.“Schimbarea de drum” intervenită în politica anilor ’50 și-a pus amprenta asupra viitorului spirit al Epocii de Aur. Un altfel de Plugușor al marinarilor l-am regăsit în paginile gazetei “Flota Patriei”, publicație săptămânală editată în perioada 1954 – 1982 de Comandamentul Marinei Militare, adresată îndeosebi militarilor în termen care își satisfăceau stagiul militar obligatoriu în Marina Militară:Aho, aho, măi marinari,Inimi dârze, brațe tari,Marinari de pe vedeteCu torpile sau rachete,Și voi, de pe vânătoareCu tunuri lucind în soare,Marinari din bateriiȘi din larguri albăstrii,De pe Dunăre și Mare,Hai să facem o urare!Ia cântați cu toții, măi!Hăi, hăi!După datina străbunăNe-am strâns iarăși împreunăSă privim cu fruntea sus:Anul vechi ce ne-a adus?Și temeinic ne gândim:Anul nou cum îl primim?Răsfoim în calendareȘi stăm gata de urare.Ia strigați în cor, flăcăi!Hăi, hăi!Da, în anul ce-a trecutNoi succese-a obținutHarnicul nostru poporAvântat spre viitor.Noi uzine, combinateVezi în țară înălțate.Iar de pe mănosul lanRecolta acestui anA adus colea-n hambareRâu de grâu și râu de soare.Au crescut noi șantiere,S-au născut noi cai-putere,Au crescut noi kilowați,Și benzină, și fosfați;În orașe și în sateȘcoli noi fost-au înălțate;Cu-al partidului cuvântȚara-ntreagă e-n avânt.Pentru țara-nfloritoareHai să facem o urareToți, din inimă, flăcăi!Hăi, hăi!Acest an e însemnat,Căci partidul ne-a-ndemnatMai adânc să chibzuim,Patriei fii buni să fim.Ne-a dat sfatul înțeleptSă privim lumea mai drept.Ne-a-ndemnat mai cu tărieCătre sacra datorie.Cartea, filmul să-nflorească,Și în inimi să sădeascăIdei nobile și drepte,Urcând tot mai sus, pe trepte;Educație, științăSă sporească-n conștiințăO idee minunată:Țării, forța noastră toată!Ascultând cuvântul lui,Dragului, partidului,Oamenii de prin uzine,Din laboratoare, mine,De pe-ogoare, de pe schele,Și din mândre șantiere,Mai cu spor s-au avântatSă învețe ne-ncetatDin a partidului Carte,Să privească mai departe.Da, pentru partid acum,Ce ne-ndeamnă pe-acest drumDe urcuș triumfătorSpre mărețul viitor –Să urăm din inimi, măi!Hăi, hăi!În anul ce s-a sfârșitNoi succese-au dobânditCei ce pe întinsul zăriiStrăjuiesc liniștea țării.Pe câmpii, în aplicații,Ofițerii și soldațiiAgeri vânători de munteDe pe crestele cărunte;Și tanchiștii peste dealuri;Marinarii-n larg, pe valuri;Iar pe cerul fără norMândrul șoim aviator –Toți, muncind cu hărnicieFac noi pași spre măiestrie!Și-apoi la chemarea țăriiÎntr-un lan cât largul măriiVin ostașii la culesUnde crește bobul des;Sau departe, colo-n valePe ogor sapă canale,Ca recoltele de mâineSă sporească-a țării pâine!Noi, destoinicii ostași,Ce trăim intens mândriaCă ne dăruim tăriaSă-nflorească România!Pentru armata viteazăCe clădește și cutează,Să urăm în cor, flăcăi:Hăi, hăi!Apoi și noi, marinariiDe pe-albastrele fruntariiÎn ăst an ne-am arătatGândul trainic și curat:Din strădania tinereascăNoi succese să rodească!La lansări și la dragajFiecare echipajParcă s-a-ntrecut pe sine:Tot mai bine și mai bine!Colo-n larg, în zi de trageri,Ochitorii au fost mai ageri;Colo-n larg, în zări de fum,Timonierii – fix pe drum;Mai iubiți semnalizatorii,Mai dibaci operatorii,Mai corecți telemetriștiiȘi mai harnici motoriștii.Și cu toții, împreună,Mai semeți, chiar pe furtună!Pentru marinarii țăriiAvântați în largul măriiSau pe Dunărea bătrână,O urare se adună.Să-i dăm glas cu toții, măi!Hăi, hăi!Dar din vesel plugușorSpus de marinari în corNu e bine să lipseascăCritica prietenească.Știm, băieți, că mai sunt uniiCare-n vuietul furtuniiZac sărmanii, nu se scoală,Copleșiți de-amara boalăCe o știe fiecare(Ați ghicit: răul de mare).Lor, în anul ce-o să vieLe urăm multă tărie (sic!)Ca s-o-nvingă, și apoiSă pășească-n rând cu noi.Nu te-opri măi, zi-nainte.Stai, că mi-a venit în minteAltă lipsă de pe mare.Hai s-o punem în urare!Uite, nava e curatăDar se-ntâmplă câteodatăSă zărești și câte-o pată...Știi și tu cine-i de vină.Este vorba de... rugină!Să-i urăm ca-n viitorSă dispară, știi, cu zor!Nu dispare de la sine.O s-o ajutăm, vezi bine!Și mai am o vorbă doar.Spune-o, că nu-i în zadar.Mă gândeam că sunt vreo doiDe pe navă de la noiCe-n oraș, prin lume multă,“Uită” și nu mai salută.Sau se-ncing la păhărelȘi-ntârzie... la apel!Lor, în anul ce-o să vinăLe dorim, zău, disciplină;În oraș, în fapt de searăSă nu facă de ocarăOnoarea marinărească,Mândra haină ostășească.Pentru lipsuri, o urare!Una singură, dar tare:Le dorim, pe întrecute,Să dispară cât mai iute!Ia strigați cu toții, măi!Hăi, hăi!Dar urarea ce-am rostitE aproape de sfârșit.Pentru Anul Nou ce vine,Victorii și mai depline,Noi succese tuturor,Fiecărei clipe spor,Gând curat, hotărâtor,Faptă harnică și zbor,Pas voios spre viitor!Pentru-a țării înflorire,Și-a poporului cinstire,Pentru veghea mereu treazăȘi cu inima vitează,Pentru înțelept partidCe-l urmăm necontenit,Ia urați cu drag, flăcăi!Hăi, hăi!Perioada postdecembristă a deschis larg șansele tuturor românilor de pretutindeni să creeze, ironizeze și să difuzeze pe rețelele de socializare - și nu numai - texte dintre cele mai năstrușnice și hazlii, pornind nu atât de la tradiție cât de la realitatea cotidiană, deosebită de fluidă și de ofertantă în subiecte și picanterii.Două dintre aceste texte mi-au fost comunicate anul trecut de clc Romică Dănilă, căruia, chiar dacă nu și le atribuie integral, îi mulțumesc pentru... replica la variantele mele:Aho, aho, voi marinari,Voi marinari temerari,Ce navigați peste mări,Peste mări și peste țări.Colindat-am colindat,Mările-n lung și-n lat,Și-ntâlnit-am întâlnitȚări și orașe ce-am iubit,Dar din tot ce am văzut,Tot la noi e mai plăcut.Tot la noi e casa casă,La noi vinu-i bun pe masă,Vin din strugure domnesc,Rubiniu cum îl poftesc,Și bucatele-s bucate,Să mănânci pe săturate.Însă vezi tu, dragă frate,Noi suntem acum departe,Iară gândul nostru zboară,La cei dragi și buni din țară.La copii, soții și frați,La bunici, mame și tați,La rude și prieteniCe ne așteaptă cu răbdare,Să ne-ntoarcem de pe mare.Vouă, celor dragi de-acasă,Vă trimit prin glas de val,Din Pacific, Indian,De pe Bosfor ori Canal,Cea mai sinceră urare!Sinceră de numai bine,Bucurii și fericire!Iară vouă, lupi de mare,La mulți ani! și… buful mare,La mulți ani și tot ce-i bine,Pentru voi și pentru mine!La anul și La mulți ani!Aho, aho, copii și frați,Stați puțin și m-ascultați!Am venit cu un vaporȘi-adusei un plugușor.Acostai în bătătură,Să vă trag o arătură.Pentr-o brazdă prin mâncare,Înfruntai furtuni pe mare.Traversai oceaneleSă vă ar budanele.Ia mânați, măi, marinariLa casă de gospodari!De parâme trageți iute,Că a scos gazda o buteDe vin roșu, dobrogeanȘi fripturi muiate-n hrean!Măi, seminții de pirați,Stop mașina și-ascultați!Navigam cu un cargouCând văzui, printr-un hublou,Anul Nou pe un barcaz.Purta haine cu ceapraz.Era un an barosan,Cu trese de căpitan.Ancorase într-un portSă ia marfă de import:Un hambar de sănătate,Că-i mai bună decât toate,Cinci paleți de fericire,Un container cu iubire,Și-o coțadă de belșug!Trageți, marinari, de plug!Sunați grabnic din sirene,Că navigă foamea-n vene!Adă, gazdă, răcituraFriptura și murătura!Ne mușcă setea de buză,Scoate țuica din cambuză!Măi, puiandri de rechin,Înțărcați cu vin pelin,Când trecui de DardaneleVăzui nava cu belele,Burdușită cu… nasoale,Cu minciuni electorale.Avea marfă de scandal,Cât pentru un cincinal,Blocaje cu viramente,Inflație, falimente.Era încărcată… full,Ancorată la Stambul.L-a rugat pe Noul AnSă îi fie căpitan.Anul Nou s-a supăratȘi a pus-o pe uscat!Hai, mai iute, marinare,Toarnă șnapsul în pahareOri rachiu de corcodele,Că ne suflă setea-n vele!Trageți plugul prin ogradă,C-a sosit norocu’ n radă!Trăgeți-l mai apăsat,Că deja a acostat!Și-o să ne umple de bani,La anul și La mulți ani!De nu e cu supărareAcceptați și-a mea urare,Una scurtă, pe-nseratCăci mai am de colindat:Anul Nou cu drag în casăSă v-adune iar la masă,Să petreceți veseli toți –Părinți, socri și nepoți,Bunicuți, gineri, nurori,Domnișoare și feciori.Când de flotă v-o fi dorCitiți “Lumea marinarilor”,Și-nnoinți-vă speranța –Doar cu “Ziua de Constanța”!Bucuros și cu tot dragu’Semnez: Marian Moșneagu,Pentru colegi, cititori și fani:La anu’ și LA MULȚI ANI!