Casa Alba face anunțul: SUA NU se vor alatura alianței pentru accesul la vaccinul impotriva Covid-19

Casa Albă a declarat marţi că Statele Unite nu se vor alătura mecanismului pentru accesul mondial la vaccinuri împotriva COVID-19 (COVAX), menţionând legătura acestui proiect cu o Organizaţie Mondială a Sănătăţii (OMS) "coruptă", relatează dpa.

Citește și: VIDEO - Imagini cu accidentul ministrului Transporturilor: mașinile sunt PRAF! Bolidul lui Bode distruge poarta unor oameni



Peste 170 de ţări se află în discuţii pentru a se alătura acestei iniţiative, cunoscută drept COVAX, care a primit deja o contribuţie de 400 de milioane de euro sub formă de garanţii din partea Comisiei Europene.



Mecanismul COVAX, condus de Alianţa pentru Vaccinuri (GAVI) împreună cu Coaliţia pentru inovaţii în domeniul pregătirii pentru epidemii (CEPI) şi OMS, urmăreşte să accelereze dezvoltarea şi fabricarea de vaccinuri împotriva COVID-19 şi să garanteze un acces corect şi echitabil pentru fiecare ţară din lume.



Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Judd Deere, a declarat într-un comunicat publicat marţi că SUA "nu vor fi constrânse de organizaţii multilaterale influenţate de o Organizaţie Mondială a Sănătăţii coruptă şi de China".



"Acest preşedinte (Donald Trump) va depune toate eforturile pentru a se asigura ca orice nou vaccin este în conformitate cu standardele FDA (Food and Drug Administration) pentru siguranţă şi eficacitate, şi este testat temeinic şi salvează vieţi", a adăugat Deere.



Decizia Statelor Unite vine după ce administraţia Donald Trump s-a retras din OMS în iulie, susţinând că Beijingul are o influenţă prea mare în cadrul organizaţiei şi că vrea să urmeze strategia "go-it-alone" (să acţioneze singură) pentru dezvoltarea unui vaccin.