Casa de moda Burberry, decizie INEDITA - Ce surpriza a pregatit pentru clienții care iși vand online vechile produse

Casa de moda britanică Burberry Group Plc îşi încurajează clienţii să dea o nouă şansă vechilor produse prin revânzarea lor online, o mişcare care ar putea să genereze mai mulţi clienţi în perioada sărbătorilor şi să crească atractivitatea mărcii în rândul celor preocupaţi de impactul industriei modei asupra mediului, transmite Bloomberg, scrie agerpres.ro.

Într-un rar parteneriat între o casa de modă şi piaţa în creştere a produselor de lux second hand, Burberry a decis să îşi unească forţele cu portalul de consignaţie online The RealReal. Astfel consumatorii americani care oferă spre vânzare produse Burberry second hand prin intermediul acestui portal în timpul sărbătorilor, vor fi invitaţi pentru o şedinţă de shopping privată şi un ceai la unul din buticurile firmei britanice.Marile case de lux europene controlează de mult timp cu stricteţe procesul de distribuţie şi au evitat chiar să recunoască existenţa unei pieţe pentru produse second hand. În ultima vreme însă unele firme au început să ofere posibilitatea de revânzare, în încercarea de a-i linişti pe clienţi cu privire la valoarea în timp a produselor. De exemplu, anul trecut Richemont, proprietarul unor mărci de ceasuri şi bijuterii de lux Cartier şi Jaeger-LeCoultre, a cumpărat site-ul de revânzări Watchfinder, o recunoaştere a creşterii importanţei pieţei secundare.

Însă alte case au încercat să lupte împotriva acestei tendinţe. De exemplu, Chanel a dat în judecată RealReal şi alte consignaţii online pe motiv că au vândut produse contrafăcute. De asemenea, marca a susţinut că pretenţia site-ului de a vinde produse originale Chanel constituie încălcarea proprietăţii intelectuale.



"Nu vedem revânzarea ca o ameninţare. Vrem să creştem gradul de conştientizare cu privire la diferitele opţiuni pe care clienţii le au atunci când doresc să îşi reînnoiască garderoba", a declarat vicepreşedintele pentru responsabilitate socială de la Burberry, Pam Batty.

Analistul firmei de consultanţă Jefferies, Flavio Cereda subliniază că revânzările online de produse de lux înregistrează o creştere de până la 50% pe an. "Există unele riscuri de canibalizare, în special pe segmentul low end însă brandurile inteligente îmbrăţişează sau cel puţin încearcă să se alăture acestei tendinţe", a spus Flavio Cereda.



Pentru Burberry, companie ale cărei vânzări în cele două Americi au scăzut constant după 2015, acest parteneriat ar putea să îi readucă înapoi pe foştii clienţi într-un moment în care casa încearcă să îşi schimbe imaginea graţie unui nou designer, Riccardo Tisci. În plus, casa britanică este criticată după ce anul trecut a dezvăluit că a preferat să distrugă produse nevândute în valoare de aproximativ 35 milioane de dolari, în loc să le vândă la un preţ redus.



"Credem că această iniţiativă se va alătura strategiei noastre mai ample care vizează tranziţia spre o economie circulară", a spus Pam Batty, citând eforturile destinate să îi ajute pe clienţi să repare hainele deteriorate sau să utilizeze ambalaje reciclabile.