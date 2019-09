Casa fostului presedinte al Bancii Centrale a fost incendiata. Nu este primul incident de acest tip

Casa Valeriei Gontareva google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Casa fostei presedinte a Bancii Centrale a Ucrainei, Valeria Gontareva, a ars in totalitate in urma unui incendiu provocat de o mana criminala. Este practic un nou atentat la adresa Valeriei Gontareva. Locuinta, situata la 20 km nord de Kiev a ars complet dupa ce o sticla cu o substanta inflamabila a fost aruncata peste gardul imobilului, marti dimineata, a relatat ea agentiei de presa Interfax-Ukraina de la Londra, unde locuieste in prezent. „Teroarea continua”, a spus Gontareva, care a suferit o interventie chirurgicala dupa ce a fost lovita de o masina in centrul Londrei in luna august. La inceputul lunii septembrie, o masina apartinand nurorii sale, pe care o cheama ...