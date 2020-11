Casa memoriala a compozitorului George Enescu va fi restaurata

Casa memorială a marelui compozitor George Enescu din localitatea Liveni va fi restaurată cu fonduri europene, anunţă Agerpres, potrivit Basilica.ro

Finanţarea este obţinută prin proiectul Hard – „History and Music – values that bring us together”, accesat în cadrul Programului Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014- 2020, Prioritatea 2.1. Refacerea siturilor culturale şi istorice care îmbunătăţesc potenţialul transfrontalier al zonei eligibile.

„Casa Memorială George Enescu din Liveni este unul dintre cele mai reprezentative obiective de patrimoniu pe care le deținem, este o moștenire de neprețuit și îmi doresc să fie pusă în valoare așa cum se cuvine”, a declarat Doina Federovici, noul președinte al Consiliului Județean Botoșani.

„Vom reuși să facem toate acestea prin implementarea acestui proiect, vom readuce la viață casa mică cu pridvor de lemn vopsit, unde se uscau funiile de ceapă la soare așa cum și-o amintea marele compozitor în memoriile sale. Am convingerea că acesta este modul cel mai potrivit pentru a-i onora memoria și a-i cinsti marea creație”, a precizat Doina Federovici.

George Enescu

George Enescu s-a născut în data de 19 august 1881 în Liveni-Vârnav din Botoşani. Provenea din familie de preoţi, atât pe linie maternă, cât şi pe linie paternă.

Tatăl său, Costache, a urmat cursurile Seminarului Teologic Veniamin Costachi – Neamţ, dar nu a urmat calea preoţiei.

A început să cânte la vioară la vârsta de patru ani, iar la cinci ani a avut primul concert.

Între 1888 şi 1894, a studiat la Conservatorul din Viena, cu profesori renumiţi ai vremii. Se perfecţionează la Conservatorul din Paris (1895 – 1899) sub îndrumarea profesorilor José White şi Martin-Pierre-Joseph Marsick la vioară, Jules Massenet şi Gabriel Fauré la compoziţie, Ambroise Thomas şi Théodore Dubois la armonie şi André Gédalge la contrapunct.

În anul 1913 a înfiinţat şi a susţinut din fonduri proprii Premiul naţional de compoziţie George Enescu. A fost acordat anual până în 1946.

S-a numărat printre membrii fondatori ai Societăţii Compozitorilor Români din Bucureşti. A fost preşedinte între anii 1920 – 1948.

Compoziţia sa cea mai valoroasă este Oedip. A lucrat mai bine de 10 ani la această lucrare finalizată în 1931, pe care a dedicat-o Mariei Rosetti-Cantacuzino, cea care îi va deveni soţie în 1937.

În perioada ce a urmat celui de-al doilea război mondial, George Enescu părăseşte definitiv România şi locuieşte la Paris, unde trece la Domnul în 1955.

În testamentul său din 1945 şi-a exprimat foarte clar dorinţa de a fi înmormântat creştineşte, adăugând cu creionul pe spatele plicului sigilat, lăsat lui Romeo Drăghici: „Doresc ca înmormântarea mea să fie cât mai simplă, în schimb, să se dea cât mai multe pomeni şi daruri. George Enescu, în 14 iulie 1945.“