Casa monstrului din Caracal putea fi perchezitionata in absenta acestuia. Seful DIICOT a fost contrazis de lege

Caz Caracal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorul-sef DIICOT, Felix Banila, a declarat public ca anchetatorii nu efectueaza perchezitii acasa la Gheorghe Dinca pentru ca suspectul este la penitenciarul Jilava si „cercetarea la fata locului trebuie reluata in prezenta dumnealui si a aparatorului sau”. Codul de Procedura Penala il contrazice. "Astazi nu am desfasurat nicio perchezitie domiciliara nicaieri, pentru ca ar fi trebuit sa o desfasuram cu autorizarea judecatorului si nu s-a solicitat asa ceva. Cercetarea la fata locului cu siguranta va fi reluata, pentru ca ea nu este finalizata. Fiind vorba despre o cauza care se desfasoara cu un inculpat aflat in arest preventiv, cercetarea la fata locului trebuie reluata in prezenta ...