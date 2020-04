Casa Naționala de Asigurari de Sanatate, reclamata la parchet pentru ca nu a validat consultațiile fara card

Procurorii de la Parchetul Judecătoriei Sectorului 3 din Capitală au deschis un dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor, după ce o organizație patronală a medicilor de familie a reclamat Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) că ar fi refuzat validarea consultațiilor medicale realizate fără cardul de sănătate, deși conform prevederilor în vigoare procedura nu The post Casa Națională de Asigurări de Sănătate, reclamată la parchet pentru că nu a validat consultațiile fără card appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.