Casa Regala anunta programul complet al funeraliilor reginei-mama Elena a Romaniei. Sicriul va ajunge in Romania pe 18 octombrie

Sicriul reginei-mamă Elena a României va fi adus în ţară pe 18 octombrie, la ora 12.00. Sâmbătă, 19 octombrie, de la ora 12.00 va fi oficiată slujba de înmormântare în Catedrala istorică iar ceremonia de reînhumare va începe la ora 13.00. Regina-mamă Elena va fi reînhumată alături de fiul ei, regele Mihai I.