Casa unui batran a fost salvata din calea Siretului

Petru Lazar, batranul de 74 de ani din comuna Alexandru Ioan Cuza care ani de-a randul a vazut cum Siretul rupea ca dintr-o prada bucati din gospodaria la care a trudit o viata, poate acum sa rasufle usurat. Cursul raului a fost mutat iar agoniseala ii este salvata. Lucrarile de largire a albiei si de indiguire, incepute in luna noiembrie a anului trecut, s-au incheiat. "Traiesc parca o noua viata. Am crezut ca puhoaiele imi vor lua nu doar casa si animalele, ci si pe mine totodata. Cand am vazut primul utilaj si prima cupa de pamant pusa aici, am stiut ca, desi sunt un om singur, si viata mea conteaza. Cand ma trezesc acum dimineata si vad intinderea aceasta de pamant in fata ochilor ...