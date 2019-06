Casatoria Andreei Balan cu George Burcea este nula. Artista dat vestea bomba, in direct

Andreea Balan si George Burcea s-a casatorit in urma cu trei ani in Los Angeles, iar acum au aflat vestea soc: actul de casatorie este nul. Cei doi au fost prezenti in platoul Xtra Night Show si au explicat situatia complicata.

"Noi ne-am casatorit in Los Angeles, nu in Vegas. Noi ne-am dus pe plaja si ne-a citit ceva un pastor. Am zis ca facem acolo frumos ca in filme si cand vom reveni in tara vom face. Ne-am gandit asa ca daca tot facem botezul Claritei facem si nunta. Va fi pe 15 septembrie.", a povestit Andreea Balan, la Xtra Night Show.

Andreea Balan a explicat si care este problema cu casatoria dintre ea si George Burcea, dar si motivul socant pentru care a decis sa faca nunta in acest an.

"Casatoria nu a fost nula, noi din momentul acela ne-am considerat sot si sotie. Pe noi ne-au certat prietenii ca nu i-am chemat si n-am facut in Romania. La nunta vor fi doua torturi si eu voi purta trei rochii. Ideea este ca eu am trecut acum cateva luni printr-o perioada trista si unul dintre motivele pentru care voiam sa facem nunta anul acesta. Am avut un soc emotional si mi-am dat seama ca daca nu suntem casatoriti, George nu avea puterea sa ma deconecteze de la apartate daca se intampla ceva. Am avut un soc, puteau sa faca acest lucru parintii mei, dar n-am vrut.", a mai spus Andreea Balan.

