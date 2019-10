Casele de pariuri il dau pe Van Dijk favorit clar la castigarea Balonului de Au

Balonul de Aur este un premiu anual ce rasplateste cel mai bun fotbalist din anul respectiv. Acesta se acorda in decembrie. Din 2008 pana in 2017 lupta pentru cucerirea Balonului de Aur s-a dat intre Lionel Messi si Cristiano Ronaldo. In 2018 Luka Modric a castigat acest prestigios premiu.

Anul acesta in schimb situatia este diferita, fiind vremea unui fundas sa fie in capul listei de favoriti la cele mai importante case de pariuri online din Romania.