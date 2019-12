Casele vechi taranesti si domeniile schiabile din Maramures, preferate de turisti in vacanta de Craciun

Turiştii care au ales să petreacă vacanţa de Crăciun în Maramureş au ales satele care deţin pensiuni în case vechi, dar şi pensiunile situate în vecinătatea domeniilor schiabile, a declarat, marţi, pentru AGERPRES, preşedintele Asociaţiei Naţionale de Turism Rural Ecologic şi Cultural din România - ANTREC, filiala Maramureş, Livia Sima, potrivit AGERPRES.

"Turiştii mai pretenţioşi, dar şi turiştii care doresc să simtă bucuria Crăciunului de odinioară au ales pensiunile care funcţionează în vechi case ţărăneşti, unele vechi de peste 150 ani. Din nefericire, numărul acestor pensiuni care funcţionează în Maramureş e mic - două, trei, cred. Sunt case vechi, case care respectă arhitectura tradiţională din lemn şi piatră, clădirile sunt neschimbate, doar sunt bine întreţinute şi păstrează patina de arhaic aşa cum rar se mai poate întâlni.

Aceste case sunt foarte căutate pe toată durata anului pentru că oferă condiţii de cazare specifice unei case ţărăneşti. Asemenea case mai pot fi întâlnite în satul Breb, recunoscut ca valoare de patrimoniu turistic naţional. Aici, în Breb, localnici, dar şi mai multe familii de englezi stabilite aici au cumpărat case vechi, apoi le-au pregătit cu ajutorul unor arhitecţi pentru a fi introduse în circuitul turistic", a spus Livia Sima.

Potrivit acesteia, o altă categorie de turişti a optat pentru pensiunile situate în vecinătatea domeniilor schiabile din staţiunile montane.



"Turiştii din zona Banatului, Dobrogea, dar şi din Transilvania au ales să se cazeze în pensiunile situate în vecinătatea domeniului schiabil Cavnic ( Munţii Gutâi), unde au fost puse în funcţiune tunurile de zăpadă şi există iluminat nocturn. O parte dintre turişti s-au cazat la pensiunile din oraşul Cavnic sau în satele şi comunele apropiate.

Sărbătoarea Crăciunului din acest an n-a fost prea darnică în zăpadă, iar proprietarii domeniilor schiabile au făcut eforturi deosebite pentru a asigura o mare parte din necesarul de zăpadă folosind tunurile de zăpadă", a declarat Livia Sima.



Majoritatea turiştilor care au ales să petreacă vacanţa de Crăciun în Maramureş s-au orientat către pensiuni din satele Breb, Botiza, Săliştea de Sus şi Ieud.

"La noi satul e plin de turişti care au venit să petreacă sărbătoarea Crăciunului (...) Dacă vremea o să fie bună, n-o să plouă, atunci sigur oaspeţii vor putea face o plimbare cu căruţa trasă de cai pe uliţele satului", a declarat, pentru AGERPRES, proprietarul unui atelaj de cai din satul Breb, Radu Pop.



Conform unui reprezentant al biroului de turism Visit Maramureş, entitate aflată în subordinea CJ Maramureş, câteva mii de turişti petrec vacanţa de Crăciun în satele, comunele sau staţiunile montane din Munţii Gutâi, Munţii Ţibleşului sau Pietrosul Rodnei. Preţul unei zile de cazare all inclusive poate oscila între 200 şi 450 de lei, în funcţie de serviciile oferite.