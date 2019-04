Castelul Peles, devine pentru cateva ore parte din povestea UNTOLD, unde OXIA va sustine un spectacol special

„CERCLE este o platformă digitala ce organizează și transmite live concerte de muzică electronică în toata lumea, amplasate în spații neobișnuite, selectate cu atenție.

Platforma CERCLE este dedicată promovării artiștilor si locurilor cu potențial excepțional, având ca obiectiv sporirea gradului de conștientizare asupra artei, patrimoniului cultural și peisajelor impresionante. În fiecare luni, un artist este invitat să susțină un spectacol de o oră într-un decor unic, acesta fiind urmat de un interviu via Facebook Live. Colaborările de care s-a bucurat CERCLE au condus la spectacole în locații ca și Turnul Eiffel, Castelul Fontainebleau, Castelul Chambord, puntea de observare a Turnului Montparnasse, Muzeul Bourdelle și multe altele” - au transmis reprezentanții Neversea.

Unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice ale României, Castelul Peleș, devine pentru câteva ore parte din povestea UNTOLD și locul în care legenda muzicii techno, OXIA va susține un spectacol special. Evenimentul va avea loc luni, 22 aprilie, începând cu ora 19.00 pe platoul din fața castelului și toate cele 300 de bilete scoase la vânzare au fost vândute deja. Evenimentul este organizat de platforma digitală internațională CERCLE în parteneriat cu festivalul UNTOLD și cu Institutul Cultural Român din Franța.Potrivit organizatorilor Neversea, acest eveniment își propune să promoveze parteneriatul dintre Franța – România 2019, un program cultural ce vizează, printre altele, îmbunătățirea relațiilor dintre cele două state prin intermediul a peste 300 de activități artistice, științifice, culturale și educaționale. UNTOLD susține acest eveniment în calitatea sa de Ambasador al Turismului Românesc, misiune prin care organizatorii și-au asumat, an de an, să promoveze cele mai importante obiective turistice ale României și să atragă cât mai mulți turiști străini către țara noastră. Și la acest eveniment peste 90 la sută dintre participanți sunt străini care vin special pentru acest show, descoperind cu această ocazie și țara noastră.Comunitatea Cercle înseamnă milioane de oameni din întreaga lume, iar luni, 22 aprilie, la apusul soarelui, show-ul de la Castelul Peleș poate fi văzut în transmisie live pe platforma CERCLE.Artistul OXIA va fi filmat din toate unghiurile prin intermediul mai multor camere de luat vederi, iar spectacolul va fi difuzat live pe pagina de Facebook a platformei de muzică CERCLE. Reprezentația live va fi urmată de un interviu cu OXIA, în timpul căruia spectatorii conectați vor putea să trimită întrebări online.OXIA va concerta în vară la ediția aniversară a festivalului UNTOLD, care va avea loc în perioada 1-4 august.DESPRE OXIAVenind din Franța, OXIA este unul dintre cei mai respectați DJ și producători din circuitul internațional, cu o carieră de peste douăzeci de ani, numeroase emisiuni și multiple turnee mondiale la activ. Deținător al unei impresionante liste de remixuri și lansări pentru importante case de discuri ca 8bit, Hot Creations, Saved sau Knee Deep in Sound, DJ-ul francez este cunoscut și pentru colaborări cu artiști precum Agoria sau Miss Kittin. Totodată, el conduce propria sa casă de discuri, numită Diversions Music.În 2017, pentru a sărbători aniversarea de zece ani a hit-ului techno cunoscut la nivel mondial – “Domino”, OXIA a lansat un EP special alcătuit din remixurile a trei artiști renumiți. Cel mai recent, pe 1 Martie, artistul a lansat EP-ul “Second Mood” la propria casă de discuri, primind sprijinul altor dj și al mass-mediei din întreaga industrie a muzicii electronice, dar și aprecierea criticilor.