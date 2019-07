Castiga 1,2 milioane de dolari pentru o singura postare si este supranumita REGINA Instagramului

kylie jenner 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Kylie Jenner ramane vedeta Instagram cel mai bine platita din lume cu 1,2 milioane de dolari pentru o postare, arata platforma Cover Media, potrivit surselor noastre. Tanara in varsta de 21 de ani are peste 141 de milioane de abonati pe platforma sociala si a fost declarata de Forbes liderul miliardarilor care si-au facut averea pe cont propriu, multumita liniei sale de produse, Kylie Cosmetics. Potrivit analistilor de la HopperHQ.com prezenta sociala a lui Kylie Jenner este o afacere in sine, valoarea acesteia crescand cu 27 de procente in cursul ultimului an. Specialistii au ajuns la aceasta concluzie dupa ce au luat in considerare mai multi factori, inclusiv implicarea publicului, numarul urmaritoril ...