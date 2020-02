Castigatorii galei Brit Awards 2020 sunt Lewis Capaldi si Dave

Lewis Capaldi şi Dave se numără între câştigătorii celei de-a 40-a gale a Brit Awards, care a avut loc marţi seară la Londra, potrivit news.ro.

Lizzo, Dave, Harry Styles, Stormzy şi Billie Eilish au cântat pe scena evenimentului care a avut loc pe O2 Arena. Ceremonia a fost prezentată, pentru al treilea an consecutiv, de Jack Whitehall.

Cel mai bun album a fost desemnat „Psychodrama” al lui Dave, care a fost recompensat anul trecut cu Mercury Prize.

El s-a impus într-o categorie unde au mai fost nominalizate „Heavy Is The Head” - Stormzy, „Kiwanuka” - Michael Kiwanuka, „Divinely Uninspired To A Hellish Extent” - Lewis Capaldi, „Fine Line” - Harry Styles.

Mabel a fost aleasă cea mai bună artistă britanică, Stormzy, cel mai bun artist britanic, iar Foals, cel mai bun grup britanic.

Lewis Capaldi s-a impus la două categorii - cel mai bun artist nou şi cel mai bun cântec („Someone You Loved”).

Billie Eilish a câştigat trofeul categoriei artistă internaţională, în timp ce Tyler, The Creator, al categoriei artist internaţional.

Cântăreaţa Celeste a primit trofeul BRIT Rising Star 2020, după cum a fost anunţat la finalul anului trecut.