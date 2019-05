Castigatorul cursei prezidentiale

Sorin Rosca Stanescu 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Este in afara oricarei indoieli. Acum, dupa reusita demersului legat de referendum, castigatorul de etapa a competitiei prezidentiale este Klaus Iohannis. Si aceasta nu fiindca pana una alta e singurul politician aflat in cursa. Ci pentru ca si-a asumat raspunderea pentru un demers politic care parea imposibil, a riscat totul si a castigat intr-un mod care i-a lasat cu gura cascata pe toti sociologii, pe toti analistii si pe toti oamenii politici, inclusiv pe cei din opozitie, care nici dupa doua zile nu inteleg prea bine cum de au avut un asemenea succes. Iar prima confruntare electorala care urmeaza – si inca repede – este cea a prezidentialelor. In conditiile in care frontul PSD a ...