Castiguri substantiale la Loto 6/49 si Joker

loto 6 49 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Loteria Romana anunta mari castiguri la toate tragerile de azi 22 septembrie. La tragerile loto de joi, 19 septembrie 2019, s-au inregistrat 16.707 de castiguri, in valoare totala de 718.354,13 lei. Iesenii pot obtine noi fonduri europene de cateva milioane de euro La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,70 milioane lei (peste 1,62 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,09 milioane lei (peste 230.000 euro). La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 16,30 milioane lei (peste 3,43 milioane euro), in timp ce reportul categoriei I la Noroc Plus este peste 48.300 lei (peste 10.100 euro). La Loto 5/40, la ...