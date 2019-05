Cat a castigat romanul care a pariat pe SCOR EXACT la Liverpool - Barcelona - FOTO

bilet google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un parior din Tecuci a dat lovitura la pariuri. Cu 160 de lei pariati a castigat peste 11.000 de lei, prinzand o cota de 73,30. Acestea erau sansele ca Liverpool sa castige cu scorul pe care tabela de pe Anfield l-a aratat marti seara, dupa cele 90 de minute. Astfel, elevii lui Klopp nu i-au facut fericiti doar pe fanii lui Liverpool, ci si pe pariorii care au riscat si au crezut in ei. Ce nu s-a vazut la televizor. Cum au fost primiti jucatorii lui Liverpool, inaintea meciului cu Barcelona Liverpool a castigat returul semifinalei Ligii Campionilor cu Barcelona, scor 4-0 (0-3 in tur), si s-a calificat in a doua finala consecutiva. Origi si Wijnaldum au marcat cate o dubla si ...