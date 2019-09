Cat a cheltuit AEP pentru deplasari in 2019 si ce achizitii a facut recent: Tablete, mobilier, espressor

AEP a cheltuit, in 2019, suma de 582.757 lei pe deplasari ale angajatilor, o suma de patru ori mai mare fata de banii cheltuiti in 2018, respectiv 163.415 de lei. Presedintele AEP a declarat ca institutia va efectua deplasari la evenimente importante, oricat de exotice sunt tarile in care au loc.