Cat a CHELTUIT Augustin Lazar pe deplasarile din ultimii trei ani

Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a facut publice deplasarile efectuate in interes de serviciu de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Augustin Lazar, precum si sumele aferente acestora. Ministrul Justitiei a luat DECIZIA privind ocuparea functiei de procuror general al Romaniei Deplasarile externe efectuate de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie de la preluarea mandatului, in anul 2016, pana in prezent, au totalizat suma de 96.373,51 lei (reprezentand 20.241,86 euro la cursul actual). "In cele ce urmeaza prezentam activitat ...