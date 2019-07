Cat a lasat Ilie Nastase bacsis unui taximetrist din Mamaia! Cursa costa 15 lei, iar fostul tenismen a platit…

Inca de la deschiderea sezonului estival, vedetele noastre au luat cu asalt litoralul romanesc, mai exact statiunea Mamaia. Ilie Nastase este unul dintre personajele mondene adesea prezente la petrecerile organizate in cluburile de fite, atat din Capitala, cat si de la mare. Din cauza faptului ca are permisul suspendat, fostul tenismen este nevoit acum sa circule cu taxiul.

Totul s-a petrecut in Constanta, cand Ilie Nastase a luat un taxi de la una dintre cele mai mari companii, care are tariful de 2,59 lei/km. Cand a ajuns la destinatie, cursa costa 15 lei, dar fostul tenismen a lasat 200. Da, ati citit bine, 200 de lei! Taximetristul, vazand o asemenea suma, l-a intrebat daca il asteapta, in speranta ca vrea sa mearga si in alte locuri. Ilie Nastase a spus ca nu, i-a multumit si a coborat din taxi.

”Cand am vazut ca mi-a dat o bancnota de 200 de lei, m-am gandit ca vrea sa il astept, sa mearga si in alte locuri, asa ca l-am intrebat. Mi-a raspuns foarte frumos ca ramane in acel loc si sa pastrez restul. Nu mi-a venit sa cred! Cursa a costat 15 lei. Rar se intampla sa lase cineva asemenea bacsis, indiferent ca este vedeta. M-am bucurat foarte mult si mi-a mers bine toata ziua”, a dezvaluit, surprins, taximetristul.

In concluzie, taximetristii sunt cei mai fericiti ca Ilie Nastase are permisul suspendat si isi doresc sa il aiba client!

