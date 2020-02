Cat a platit Statul Roman pentru nasul rupt al Crudutei? Bataia incasata de Daniela a fost decontata si cu bani de la buget

Dupa bataia primita de la iubitul ei croat, Daniela Crudu s-a ales cu promisiunea acestuia ca nu se va mai repeta si cu un virament bancar important, din care vedeta sa fie adusa ”la starea initiala”. Culmea e ca singurul care a pierdut din toata afacerea asta a fost... Statul Roman.

Imediat dupa scandalul dintre Daniela si croat, autoritatile au emis un ordin de protectie pe numele brunetei, valabil pentru 5 zile. La expirarea acestuia, Cruduta si Sego ar fi trebuit sa se revada in instanta pentru prelungirea ordinului, insa nici unul dintre protagonisti nu a mai fost interesat de acest aspect.

Avocatul din oficiu, platit cu 500 lei

Sedinta a avut loc insa, conform graficului, la Judecatoria Sectorului 6, in prezenta unui avocat din oficiu, pe care Statul Roman i l-a pus la dispozitie victimei. Pentru ca Daniela nu a mai reiterat cererea pentru prelungirea ordinului de protectie, instanta s-a vazut nevoita sa anuleze cererea.

In aceste conditii, tot Statul Roman s-a vazut nevoit sa suporte cheltuielile de judecata. Astffel, avocatul din oficiu a primit 500 de lei din fondurile Ministerului de Justitie.

”Anuleaza cererea. Cheltuielile judiciare reprezentand onorariul aparatorului din oficiu, avansat din fondurile Ministerului de Justitie, in cuantum de 500 lei, raman in sarcina statului. Cu apel in 3 zile”, se arata in ”minuta” sedintei.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.