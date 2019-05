Cat ar putea sta, de fapt, Liviu Dragnea la inchisoare

Liviu Dragnea 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liviu Dragnea a fost condamnat, luni, 27.05.2019, la trei ani de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman, decizia Instantei Supreme fiind definitiva. Liviu Dragnea, prima noapte in inchisoare! Poate, sau nu poate, scapa de inchisoare, fostul sef PSD Totusi, Liviu Dragnea poate fi eliberat mult mai devreme de la inchisoare. Conform surselor Bugetul.ro, Liviu Dragnea ar putea scapa din inchisoare dupa un an si jumatate. Potrivit legislatiei in vigoare, Liviu Dragnea poate face cerere de liberarea conditionata dupa doi ani si patru luni de inchisoare. „Liberarea conditionata in cazul inchisorii poate fi dispusa, daca cel condamnat a executat cel p ...