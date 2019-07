Cat au cheltuit Brigitte si Florin Pastrama pentru nunta. „Nu ne-am scos banii deloc”

Brigitte si Florin Pastrama au avut o nunta asa cum si-au dorit. Sute de invitati le-au fost alaturi la cel mai important eveniment din viata lor. Asa cum era de asteptat, toata lumea a fost curioasa sa afle, cati bani au cheltuit acestia pentru nunta. Proaspatul mire a dezvaluit misterul.

„93.000 de euro. Nu am facut-o pentru bani, nu ne-am scos banii deloc. Am facut-o pentru sufletul nostru, am facut-o in fata lui Dumnezeu si ca sa se simta bine el. Tatal lui, dar si mama lui si-au dorit o nunta pentru el. Am investit amandoi”, a marturisit Brigitte La Maruta.

Luni dimineata, imediat dupa nunta, Brigitte si Florin Pastrama au mers direct la analize. Acestia vor o sarcina asistata, asa ca au urmat procedurile, pentru a deveni cat mai repede parinti.

Astazi, in jurul orei 15:00, Brigitte a iesit din anestezie. „Noi vrem sa facem o sarcina asistata. La ora 7 am terminat petrecerea si la 8 deja am fost la investigatii si ni s-a recoltat sange. La 12 jumatate-1 am avut amandoi o procedura. Acum o ora am iesit dintr-o anestezie pentru sarcina asta asistata. In momentul de fata nu sunt insarcinata, dar intr-o saptamana sau o luna… vedem”, a declarat Brigitte la Pro tv.

