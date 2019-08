Cat castiga Andreea Mantea la Puterea Dragostei

Andreea Mantea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In momentul in care a acceptat sa modereze reality show-ul “Puterea dragostei”, Andreea Mantea nu si-a imaginat ca viata ei se va desfasura in proportie de 80% in Turcia, asa ca dupa prima luna de emisie, a inceput sa ceara acasa. Dupa ce producatorii i-au spus ca vor muta „Casa dragostei” in Romania, lucru care nu s-a mai intamplat, Mantea a venit cu pretentii financiare. Initial, producatorii i-au promis ca vor muta emisiunea in Romania, insa pentru ca s-au inregistrat audiente mult peste asteptari, sezonul 2 a-nceput mult mai repede decat era prevazut, la numai cateva zile dupa ce se incheiase primul, asa ca n-a fost timp pentru construirea unui decor adecvat in tara.Prin urm ...