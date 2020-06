Cat de asemanatoare sunt protestele din SUA cu Revoluția bolșevica (Presa)

Istoria este imprevizibilă. Cine ar fi ghicit, acum 20 de ani, că Primul amendament, care garantează dreptul la liberă exprimare, va deveni desuet pentru stânga liberală, explică, pentru Wall Street Journal, un profesor de literatură rusă american, expert în literatura lui Fyodor Dostoievski, Anton Cehov și Lev Tolstoi. „Obișnuiam să-mi fac studenții să râdă dându-le […] The post Cât de asemănătoare sunt protestele din SUA cu Revoluția bolșevică (Presă) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.