Cat de cinic pare Guvernul in ochii unui jurist

„Rareori mi-a fost dat să văd o criză prin care a trecut România mai politizată decât criza COVID”, scrie pe Facebook avocatul Adrian Neacșu, fost jduecător și membru CSM în timpul suspendării din funcție a fostului președinte Traian Băsescu. Adrian Neacșu are propria experiență despre ce înseamnă politizarea justiției și a refuzat până sâmbătă să-și […] The post Cât de cinic pare Guvernul în ochii unui jurist appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.