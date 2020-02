Cat de frumoasa este fosta logodnica a lui Livian de la Puterea Dragostei!!! Nelson Mondialul o placea mai mult decat pe Bianca! „Mereu si pentru totdeauna”

Fanii cred ca Livian de la Puterea Dragostei nu s-a despartait de iubita lui. Concurentul i-a promis ceva inainte de a intra in emisiune.

Livian de la Puterea Dragostei este unul dintre cei mai simpatici concurenti din cel de-al doilea sezon al emisiunii. Participarea lui la cel mai iubit show matrimonial a atras atentia asupra lui si sunt cativa fani care, din motive invaluite in mister, cred ca pe „lup” il asteapta iubita acasa chiar daca, oficial, a format un cuplu cu Bianca pana acum cateva zile.

Astazi, Livian si-a anuntat iubita ca vrea sa ia o pauza, pentru ca nu simte ca sunt suficient de puternice sentimentele lor. Bianca a plans minute in sir, neasteptandu-se la aceasta veste.

Desi pe pagina lui de Instagram nu mai apar fotografii cu Teodora, cea despre care el spune ca este fosta lui logodnica, pe contul ei sunt mai multe fotografii in care apare alaturi de Livian si chiar isi fac declaratii de dragoste in comentarii. In plus, s-a speculat ca si de sarbatori cei doi s-au vazut, lucru confirmat de Livian.

Ce i-a promis Livian de la Puterea Dragostei iubitei

Cu doar zece zile inainte de participarea la casting-ul Puterea Dragostei, Livian parea extrem de fericit si de indragostit de Teodora, o tanara care seamana putin cu Roxana Buzoiu.

