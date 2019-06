Cat de ieftina este viata in Romania, comparativ cu tarile UE. Romanii platesc printre cele mai mici preturi la alimente, locuinte, transpoturi si comunicatii

Preturi alimente google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania avea anul trecut cele mai reduse preturi la alimente dintre tarile Uniunii Europene, cu 34,6% mai scazute decat media UE, iar la recreatie si cultura cu 41,6% sub medie, arata datele publicate luni de Eurostat. La bauturi alcoolice si tutun, Romania este pe locul trei in Europa (preturi cu 30,4% mai scazute decat media UE), fiind devansata de Bulgaria (41,8%) si Ungaria (31,4%). Tara noastra se situeaza pe locul doi la imbracaminte si incaltaminte (preturi cu 16,8% mai mici decat media UE), in timp ce procentul este de 22,2% in Bulgaria. Cele mai mici costuri cu locuinta comparativ cu media UE se inregistrau in Bulgaria (66,9%), Polonia (62,8%) si Romania (61,2%), iar la mobila si covoare R ...