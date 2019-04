Cat de iertator esti in functie de zodie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Greseala este ceva uman si se mai intampla ca, din cand in cand, noi sa gresim fata de unele persoane, iar altii sa greseasca fata de noi. Specialistii in astrologie au studiat o serie de caracteristici comune ale zodiilor si au aflat cat de iertatori sunt oamenii in functie de semnul in care s-au nascut. Berbec Berbecii pe cat de rapizi sunt la manie, pe atat de usor iarta. Partea proasta este ca, atunci cand sunt suparati, nu vorbesc deloc, se inchid in ei, iar tacearea poate fi apasatoare si ti se poate parea ca “ruptura” va fi definitiva. Cu toatea acestea, Berbecii apreciaza onestitatea si candoarea si vor ierta foarte usor daca ii abordezi direct si sincer. ...