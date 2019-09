Cat de jos a ajuns! Andrei Caramitru, reactie TICALOASA impotriva orei de religie

Andrei Caramitru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Unul dintre #Rezistentii lui Dan Barna Andrei Caramitru Jr. scrie un mesaj pe impotriva actiunilor religioase in scoli. ”Slujbele si actiunile religioase din scoli sunt ilegale. La fel cum este impunerea orei de religie. De ce? Pentru ca - in Constitutie - statul este laic, exista clar o separare scrisa a religiei de institutiile statului. Si Constitutia mai spune ceva - ca exista libertatea religioasa (daca de exemplu vreti sa fiti budist sau ateu sau scientolog sau orice - aveti tot dreptul si nu puteti fi discriminat fata de ortodocsi). Daca vreti sa va educati copiii in spiritul unei anumite religii. Nu e greu si e OK. Mergeti la biserica, la seminarii acolo. Nu de alta - dar din cate vedem ...