Cat de limitate raman deplasarile in afara localitaților dupa 15 mai?

Ministerul de Interne a dat publicității setul de măsuri propuse pentru perioada de după 15 mai. Oamenii vor avea voie să circule în afara localităților, însă în condiții aproape la fel de aspre ca în starea de urgență. Deplasări permise fără nicio condiționalitate: 1. în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a […]